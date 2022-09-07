سمو أمير القصيم يطّلع على جهود لجنة المحامين بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، رئيس لجنة المحامين بالمنطقة الدكتور خالد الطويان، الذي قدم استعراضاً لأعمال اللجنة , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأكّد سموه أن مهنة المحاماة من المهن العظيمة التي تتطلب حمايتها وتنميتها لتعزيز مستوى احترافية المحامين والممارسين القانونيين، منوهاً سموه بأهمية دور اللجنة بالمنطقة لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان جودة أدائهم والعمل على تعزيز الجهود لتحقيق واجباتهم المهنية.

كما استمع أمير القصيم إلى شرح من قبل رئيس لجنة المحامين بالمنطقة عن أهداف اللجنة التي تنبثق من الهيئة السعودية للمحامين, وذلك من أجل توثيق أواصر التواصل المهني والاجتماعي في مختلف المناطق الإدارية، ومساندة الهيئة في إيصال رسالتها للمجتمع وتحقيق أهداف تنظيم الهيئة.

Advertisements