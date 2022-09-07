أمانة الرياض: “العمليات المشتركة” تغلق معملًا مخالفًا لتصنيع مجسمات المجوهرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت أمانة منطقة الرياض من خلال غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط المدينة , عمالة غير نظامية حولت منزلًا شعبيًا إلى معمل للنجارة وتصنيع المجسمات الحاملة للذهب والمجوهرات، وذلك ضمن سلسلة إنجازات الغرفة وحملاتها الميدانية والرقابية المشتركة للحد من الظواهر المخالفة.
وتمكّن فريق الغرفة المشتركة الذي تقوده أمانة منطقة الرياض من ضبط كافة أفراد العمالة غير النظامية، ومصادرة جميع المواد والأدوات المستخدمة، وإغلاق الموقع كاملًا، إلى جانب استدعاء مالكه لمواجهة الجزاءات الرادعة.
وكانت غرفة العمليات المشتركة أعلنت الشهر الماضي أن حملاتها الميدانية والرقابية نفّذت خلال فترة 6 أشهر الأولى من العام 2022م، أكثر من 5000 زيارة موقع، وضبط أكثر من 4000 عامل مخالف، وإغلاق أكثر من 1200 موقع مخالف ، إلى جانب مصادرة العديد المواد العينية والغذائية المخالفة وغير الصالحة.
وتعمل الغرفة وفق آلية عمل تضم 14 جهة حكومية لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض وتقديم الحلول العاجلة والمستدامة لها من خلال التمركز الدائم والرقابة الميدانية الدورية وفرق الجوالة.
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