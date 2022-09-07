اخبار دوليه – ألبانيا تطرد السفير الإيراني وتقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬ألبانيا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬اتخاذها‭ ‬قرارا‭ ‬بطرد‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬لديها‭ ‬وإلزامه‭ ‬بمغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الألباني‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬وموظفي‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالمغادرة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬أيضاً‭.‬ وقررت‭ ‬ألبانيا‭ ‬كذلك‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬هجوم‭ ‬سيبراني‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬مؤخراً‭.‬

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