اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يحضر حفل افتتاح الدورة القضائية المتقدمة «الأولى» لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - حضر‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬القضائية‭ ‬المتقدمة‭ ‬الأولى‭ ‬لضباط‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بالقضاء‭ ‬العسكري،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م‭.‬

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬معاليه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للدورات‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬بالقضاء‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬رحب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمشاركين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ (‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭) ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬القضائية‭ ‬المتقدمة‭ ‬الأولى‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬إلى‭ ‬أسمى‭ ‬صورها‭ ‬لتحقيق‭ ‬غاياتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬القضائية‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثبتته‭ ‬الدورات‭ ‬المنعقدة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭.‬

وأضاف‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بأن‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬البحريني‭ ‬يكرس‭ ‬كافة‭ ‬جهوده‭ ‬لتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬أسس‭ ‬المعرفة‭ ‬القانونية‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬لما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬الآخرون،‭ ‬وبهذا‭ ‬يعمل‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬المتقدمة‭ ‬للضباط‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬لتقدم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬كافة‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬محاضرات‭ ‬نظرية‭ ‬وعملية‭ ‬وفنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الضباط‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وإثراء‭ ‬القدرات‭ ‬العملية‭ ‬والعلمية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته‭ ‬قدم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬شكره‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬موجهاً‭ ‬إياهم‭ ‬بتوظيف‭ ‬وتطبيق‭ ‬مخرجات‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لهم‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

بعدها‭ ‬قدم‭ ‬اللواء‭ ‬حقوقي‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬راشد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬العسكرية‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬منهاج‭ ‬الدورة‭ ‬ومراحل‭ ‬التدريب‭ ‬فيها‭ ‬وما‭ ‬ستشتمل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬نظرية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القضائي‭ ‬والقانوني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬المحاضرات،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بحضور‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭.‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬قام‭ ‬بتنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬لمنتسبي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ (‬ضباط،‭ ‬وضباط‭ ‬صف،‭ ‬وأفراد‭) ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬القضائي‭ ‬والقانوني،‭ ‬ومنها‭ ‬عدد‭ (‬10‭) ‬دورات‭ ‬تأسيسية‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬لضباط‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القضائي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لكافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬مدير‭ ‬شؤون‭ ‬الضباط‭ ‬والأفراد،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬صلاح‭ ‬راشد‭ ‬السعد‭ ‬مدير‭ ‬التدريب‭ ‬العسكري،‭ ‬والعميد‭ ‬الركن‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الثنيان‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والعميد‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬السبيعي‭ ‬مساعد‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬