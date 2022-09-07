اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يحضر حفل افتتاح الدورة القضائية المتقدمة «الأولى» لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، حفل افتتاح الدورة القضائية المتقدمة الأولى لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقضاء العسكري، وذلك صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022م.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى سعادة وزير شؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة تقدم من خلالها بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لدعم معاليه اللامحدود للدورات التي تعقد بالقضاء العسكري في مملكة البحرين.
كما رحب سعادة وزير شؤون الدفاع بالمشاركين من الدول الشقيقة (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت) في الدورة القضائية المتقدمة الأولى.
وأكد سعادة وزير شؤون الدفاع على حرص قوة دفاع البحرين بشكل دائم بالارتقاء بالمنظومة القضائية إلى أسمى صورها لتحقيق غاياتنا المشتركة بتبادل الخبرات القضائية مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما أثبتته الدورات المنعقدة سابقاً في القضاء العسكري.
وأضاف سعادة وزير شؤون الدفاع بأن القضاء العسكري البحريني يكرس كافة جهوده لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع الدول الشقيقة، وذلك من ثوابت أسس المعرفة القانونية بهدف الاستفادة لما توصل إليه الآخرون، وبهذا يعمل القضاء العسكري لقوة دفاع البحرين على إقامة الدورات القضائية والقانونية المتقدمة للضباط بصورة دورية لتقدم من خلالها كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في صورة محاضرات نظرية وعملية وفنية لتمكين الضباط في تنمية وإثراء القدرات العملية والعلمية في المجال القانوني.
وفي ختام كلمته قدم سعادة وزير شؤون الدفاع شكره للمشاركين في هذه الدورة موجهاً إياهم بتوظيف وتطبيق مخرجات هذه الدورة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التقدم والنجاح.
بعدها قدم اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية إيجاز عن منهاج الدورة ومراحل التدريب فيها وما ستشتمل عليها من مواد نظرية وتطبيقات عملية في المجال القضائي والقانوني بالإضافة إلى عقد المحاضرات، كما وجه شكره إلى سعادة وزير شؤون الدفاع على تفضله بحضور افتتاح الدورة.
والجدير ذكره أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين ومنذ بداية العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، قام بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط، وضباط صف، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، ومنها عدد (10) دورات تأسيسية قضائية في أعمال النيابة العسكرية لضباط دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري يعمل على عقد الدورات وورش العمل بشكل مستمر لكافة الأجهزة العسكرية والأمنية في مملكة البحرين.
حضر الاحتفال اللواء الركن محمد عبدالله الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد، واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، والعميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والعميد الركن بحري علي بن سعد السبيعي مساعد الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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