اخبار الخليج – الأشغال» تهيئ الطرق استعداداً للعام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬استعداداً‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬وتطبيق‭ ‬استراتيجيات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭.‬

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وقامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬والإنشائية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المدارس‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬اللازمة‭ ‬والمناسبة‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭.‬

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ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬لتهيئة‭ ‬الشوارع‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بإعادة‭ ‬صباغة‭ ‬نحو‭ ‬52‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬عبور‭ ‬المشاة،‭ ‬إعادة‭ ‬صباغة‭ ‬370‭ ‬موقفاً‭ ‬للسيارات،‭ ‬إعادة‭ ‬صباغة‭ ‬90‭ ‬مرتفع‭ ‬لتخفيف‭ ‬السرعة،‭ ‬صيانة‭ ‬28‭ ‬علامة‭ ‬مرورية،‭ ‬تنظيف‭ ‬70‭ ‬علامة‭ ‬مرورية،‭ ‬صيانة‭ ‬15‭ ‬إشارة‭ ‬لعبور‭ ‬المشاة،‭ ‬تنظيف‭ ‬15‭ ‬إشارة‭ ‬عبور‭ ‬المشاة،‭ ‬ومراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭. ‬

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وتعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬قرب‭ ‬مواقع‭ ‬المدارس‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬لتأمين‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدارس‭ ‬والتي‭ ‬ترأسها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.‬