اخبار الخليج – الأشغال» تهيئ الطرق استعداداً للعام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت وزارة الأشغال بأنها قامت بتنفيذ عدد من الأعمال استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك من أجل تأمين السلامة المرورية على شبكة الطرق وتطبيق استراتيجيات السلامة المرورية في الحفاظ على سلامة الطلبة في محيط المدارس.
وقامت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الدوائر والخدمات الحكومية لإنهاء جميع الأعمال المدنية والإنشائية القريبة من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأضافت أن لجنة المدارس المكونة من ممثلين عن قطاع الطرق ووزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور قد قامت بزيارات ميدانية لعدد من المدارس لوضع الحلول اللازمة والمناسبة وتوفير متطلبات السلامة المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية في تلك المناطق.
ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بالعديد من الأعمال لتهيئة الشوارع للعام الدراسي الجديد، وذلك بإعادة صباغة نحو 52 من خطوط عبور المشاة، إعادة صباغة 370 موقفاً للسيارات، إعادة صباغة 90 مرتفع لتخفيف السرعة، صيانة 28 علامة مرورية، تنظيف 70 علامة مرورية، صيانة 15 إشارة لعبور المشاة، تنظيف 15 إشارة عبور المشاة، ومراقبة الحركة المرورية على التقاطعات الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم على دراسة متطلبات السلامة المرورية قرب مواقع المدارس ورفع التوصيات اللازمة ضمن جدول عمل اللجنة الدائمة لتأمين السلامة المرورية في محيط المدارس والتي ترأسها الإدارة العامة للمرور.
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