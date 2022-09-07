︎ .

عقد كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء اجتماعهم الثامن والثلاثين والتحضيري للاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك ما يخص قرارات مقام المجلس الوزاري الموقر بشأن كود البناء الخليجي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات فيما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع الخامس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده يوم الخميس 8 سبتمبر 2022م.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر تمهيداً لاجتماع الوزراء.. عقد الاجتماع الـ38 للجنة كبار مسؤولي البلديات بدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.