أمانة القصيم تطرح (199) فرصة استثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري

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المناطق_واس

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات وبلديات المنطقة (199) فرصة استثمارية أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022.

وتنوعت الفرص الاستثمارية المعلنة عنها ما بين أنشطة صحية ، ورياضية وترفيهية، وتجارية، وتهدف أمانة منطقة القصيم من ذلك لتحقيق توازن تنموي بالمنطقة مع القطاع الخاص لرفع جودة الحياة وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة.

وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة للمستثمرين كافة عبر بوابة (فرص) الإلكترونية حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على تفاصيل الفرصة والموقع الجغرافي لها.

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Source almnatiq

