سمو أمير القصيم يستقبل محافظ وأهالي الشماسية

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المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، محافظ الشماسية فهد الراضي وأعضاء لجنة الأهالي بالمحافظة، وذلك بعد تشكيلها الجديد, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وأكد سموه توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة، وتسهيل حصولهم عليها, متمنيا للأعضاء التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة التي أسست من أجلها اللجنة.
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Source almnatiq
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