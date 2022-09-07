متحدث الأرصاد : الإعلان عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس خلال 6 أشهر

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قرب الإعلان عن اشتراطات إصدار التصاريح في مجال الطقس.
وأوضح “القحطاني”، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع عل قناة “الإخبارية”، أن اللجان المعنية بوضع الاشتراطات المفسرة للوائح التنفيذية بدأت أعمالها، وخلال 6 أشهر سيتم الإعلان عن الاشتراطات المعنية بإصدار التصاريح والتراخيص أو التفتيش في مجال الأرصاد والطقس والمناخ في المملكة.
وشدد على ضرورة الحصول على ترخيص من المركز قبل مزاولة أي عمل معني بالأرصاد سواء تقديم معلومات أو استشارات أو استخدام أي أجهزة أو تقنيات متعلقة بالطقس.
فيديو | المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين القحطاني:
للحد من نشر المعلومات المتضاربة.. يمنع مزاولة أي عمل معني بالأرصاد غير مرخص.. وقريباً سيتم الإعلان عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس #برنامج_اليوم pic.twitter.com/2tGkfb8Oip
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy)
فيديو | المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين القحطاني:— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 7, 2022
للحد من نشر المعلومات المتضاربة.. يمنع مزاولة أي عمل معني بالأرصاد غير مرخص.. وقريباً سيتم الإعلان عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس #برنامج_اليوم pic.twitter.com/2tGkfb8Oip
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Source akhbaar24
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