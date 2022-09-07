“القحطاني”: مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لا بد أن يكون مرخصاً

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أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، أن مزاولة أي عمل معني بالأرصاد لا بد أن يكون مرخصاً من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن اشتراطات التصاريح في مجال الطقس والأرصاد.

وقال “القحطاني”: نشر المعلومات خاصة ما يتعلق بالمجال الأرصادي أو المناخي، يشترط صدور تراخيص واضحة من الجهات المخولة بذلك.

وأضاف: بدأت اللجان المعنية بوضع الاشتراطات المفسرة للوائح التنفيذية، وخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر سيتم الإعلان عن هذه الاشتراطات الخاصة بمنح تراخيص مزاولة النشاط الأرصادي وما يتعلق بالطقس والمناخ في المملكة.

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Source almnatiq

