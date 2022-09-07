وصول أولى طلائع المعتمرين عبر منفذ جديدة عرعر

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استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر، أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت جوازات منفذ جديدة عرعر، استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن، القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة، والزيارة.

وأشارت الجوازات إلى أنها دعمت المنصات بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة لإنهاء إجراءات المسافرين، بكل يسر وسهولة.



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Source akhbaar24

