وزير النقل ونظيره القطري في جولة تفقدية لقطار الحرمين

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قام وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، ونظيره القطري، جاسم بن سيف السليطي، بجولة ميدانية على الخدمات المقدمة في قطار الحرمين السريع.

وفي السياق نفسه، قام وزير المواصلات القطري بتجربة رحلة قطار الحرمين السريع؛ الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة المطار ومحطة السليمانية، مطلعاً على الخدمات المتقدمة في شبكة القطار الذي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشاد السليطي بالتجهيزات الحديثة والخدمات الرفيعة المقدمة في شبكة القطار، إضافة إلى الكفاءات السعودية العاملة في القطاع، ونجاح سياسات التوطين في مرافق منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

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Source akhbaar24

