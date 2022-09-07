بالفيديو.. أخصائي نفسي يعدد أسباب خوف الطفل من المدرسة ورفض التعلم

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كشف الأخصائي النفسي ومشرف الرعاية الطلابية، عبدالله الصبياني، عن أسباب خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة ورفضه التعلم، مشيرًا إلى أن الأسرة يجب أن تجهز الطفل نفسيًا قبل بداية المرحلة الدراسية.

وقال الصبياني في تصريحات لقناة السعودية: «أول الأسباب هي البيئة المنزلية، فإذا كان هناك تناقض في الأسرة بالتربية، تفقد الطفل ثقته في نفسه، بالإضافة إلى الدلال الزائد أو الحماية الزائدة والذي يخلق طفلاً غير مسؤول لا يستطيع أن يتخذ القرارات».

وأضاف: «الخلافات المنزلية بين الأم والأب؛ حيث تكون مسببًا أساسيًا لخوف الطفل من الخروج من المنزل، أيضًا الانفصال عن نطاق الأسرة، خاصة الأسر التي تكون بها جو غير آمن للطفل، وهناك البيئة المدرسية أيضًا التي يكون فيها بعض الأحيان أزمات».

وتابع: «يجب أن تتعامل المدرسة والمنزل مع الطفل لمنع الخوف الذي يشعر به في بعض الأحيان من المدرسة؛ حيث يساعد هذا في تقليل التوترات عند الأطفال».

وأتم: «الرهاب المدرسي عبارة عن مشاعر سلبية تجاه المدرسة تثير لدى الطفل الرغبة في الانسحاب، والتعلق النفسي بالمنزل هو ما يسبب الرهاب المدرسي، لكونه عالمًا جديدًا لم يعشه الطفل بسبب التعلق المنزلي».

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Source almnatiq

