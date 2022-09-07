محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين

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استقبل رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، أمس (الثلاثاء)، في قصر البحر رئيس مجلس الشورى، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ورحب “آل نهيان” برئيس مجلس الشورى، فيما نقل الأخير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جهته، حمّله رئيس دولة الإمارات تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتمنياته للمملكة وشعبها دوام العزة والرفعة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبادل الجانبان خلال الاستقبال الأحاديث الودية مستعرضين العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

#فيديو_الشورى | صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل معالي رئيس #مجلس_الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات أ.تركي الدخيل. pic.twitter.com/RLTkosCns8



— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA)

#فيديو_الشورى | صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل معالي رئيس #مجلس_الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات أ.تركي الدخيل. pic.twitter.com/RLTkosCns8 — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) September 7, 2022

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Source akhbaar24

