استطلاع: 76 % سمعوا بمبادرة السعودية الخضراء

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني, استطلاع رأي عام حول التشجير في المملكة شارك فيه 2098 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي مثلت نسبة الذكور منهم 77% والإناث 23%, أن 76% من المشاركين سمعوا بمبادرة "السعودية الخضراء", بينما يرى 33% أن أسباب تدهور الغطاء النباتي في المنطقة التي يسكون بها بسبب السلوكيات البشرية، و59% بسبب تغير المناخ، فيما يعتقد 3% أنه بسبب النمو الكبير في أعداد الماشية، و5% يرون أن سببها أنشطة التعدين.

وأكدت النتائج أن نسبة 22% من المواطنين يرون أن التشجير له فوائد اجتماعية مثل تعزيز جودة الحياة والصحة العامة والترفيه، و69% يعتقدون أن فوائده بيئية مثل تلطيف الطقس والحد من الغبار وتحسين جودة التربة، أما 9% يرون أن التشجير له فوائد اقتصادية مثل تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص وظيفية في المجتمعات المحلية ومنتجات غذائية وطبية.

وحول تقييم المواطنين لمشاركة الأهالي في جهود تشجير المدينة أو القرية التي يقيمون فيها، يرى 21% أن جهود التشجير عالية، و32% متوسطة، و47% منخفضة.