شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يُغربل النصر.. قرارات قوية داخل الفريق قبل مواجهة ضمك بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قرار هام قبل مواجهة ضمك بدوري روشن السعودي.

وكان العالمي سقط في فخ الهزيمة ضد التعاون بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.



3 تغييرات منتظرة في تشكيل النصر ضد ضمك بدوري روشن



وأفادت تقارير صحفية، أن مدرب النصر، سوف يعمل على إجراء تعديلات كبيرة في تشكيلة الفريق ضد ضمك يوم السبت، على ملعب مرسول بارك، لصالح الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتابعت: "من المنتظر أن يجري المدرب 3 تغييرات في تشكيلة الفريق، حيث سيدفع بالثنائي البرازيلي إيدرسون تاليسكا الغائب عن أول مواجهتين بسبب الإيقاف، بجانب عبدالرحمن غريب الذي سيبدأ أساسيا بعد أن شارك كلاعب بديل في مواجهتي الوحدة والتعاون".



جارسيا ينتظر موقف الغنام من التواجد أمام ضمك



وأضافت: "جارسيا لا يزال ينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب سلطان الغنام، بعد أن واصل تدريباته اللياقية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به".

وأشارت، إلى أن التدريبات الأخيرة للفريق، سوف تحدد موقف الغنام بشكل نهائي من المشاركة في الجانب الأيمن، سواء بالتشكيل الأساسي أو كبديل.

وكان العالمي، واصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصص الفترة الصباحية لبعض اللاعبين لأداء تدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وفي الفترة المسائية أجرى مرانًا اشتمل على تدريبات لياقية، ثم طبق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية، وختم المران بتقسيمة بين اللاعبين على كامل الملعب.