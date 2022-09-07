شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي ينفي أنباء رحيل حارسه محمود جاد للزمالك فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي إنبي عن أن صفقة إنتقال الحارس محمود جاد لم تنهتي بعد، حيث أشارت بعض التقارير أن اللاعب قام بالتوقيع لنادي للزمالك بشكل رسمي، الشئ الذي نفاه مسئولي النادي البترولي فى الوقت الحالي، مع التأكيد إلى إمتلاك الحارس عروضًا آخري.

وأكدت بعض المصادر الإعلامية أمس عن توقيع الحارس للزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، قبل أن يخرج أحد المسئولين اليوم ليؤكد عدم اتخاذ إدارة الفريق القرار النهائي لرحيل اللاعب، فى الوقت الذي لم ينفي وجود مفاوضات من جهة الفارس الأبيض.



أسباب فشل إنتقال الحارس لويجان الإنجليزي!

وذكرت بعض التقارير فى وقت سابق أن اللاعب كان يمتلك عرضًا من نادي ويجان الإنجليزي من أجل ضم اللاعب، قبل غلق المريكاتو الصيفي فى إنجلترا، ولكن تصميم مسئولي الفريق البترولي فى الحصول على مقابل مادي قوي من بيع اللاعب، وقف مانعًا أمام رحيله فى الفترة الماضية.

وفى سياق متصل أشارت بعض التقارير أن الرغبة لمسئولي الفريق هى إحتراف اللاعب، ولكن مع غلق سوق الإنتقالات الصيفي فى معظم الدوريات الأوروبية الكبري قد يدفع مسئولي إنبي لبيع اللاعب لأكبر عرض محلي يقدم للاعب من داخل الدوري المصري.



موقف الزمالك من ضم الحارس فى الصيف!

وعلى الجانب الآخر أشارت بعض المصادر داخل نادي الزمالك عن وجود مفاوضات متقدمة بالفعل من أجل ضم الحارس الشاب، خاصة بعد رحيل كلًا من محمد أبو جبل، والذي دخل فى صدام مع مسئولي الفريق الأبيض، إضافة إلى تفعيل بند الشراء فى عقد الحارس محمد صبحي.