اخبار الخليج – كبار المسؤولين بمؤسسات التعليم العالي: نعتزّ بالثقة التي مُنحت للجامعات المحلية بتفويضها بالتدقيق على الشهادات

محمد بن مسعود - الدمام - رحّب عدد من كبار المسؤولين في بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، مؤكدين أنه سيُعزّز تقديم خدماتٍ تعليمية أفضل للمواطنين، وذلك من خلال تسهيل آلية التدقيق على الشهادات والمؤهلات العلمية الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين.
وأعربوا عن اعتزازهم بالثقة التي مُنحت لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وذلك من خلال تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات وربط أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
مرحلةٌ جديدة
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين بأن مملكة البحرين خطت بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، نحو مرحلة جديدة ومهمة في ديناميكية التعامل مع المستندات والانتقال بها من الشكل التقليدي لتواكب متطلبات العصر الحالي بحلته الحديثة والمتقدمة والتي تتماشى مع التطورات المتسارعة عالمياً في مجال الاتصالات والبرامج المتقدّمة في هذا الشأن، إلى جانب التعامل المرن مع المتطلبات الجامعية المختلفة مع الالتزام بالمعايير الموضوعة.
وقالت المضحكي إن ما يوفّره التحديث الشامل من سرعة ودقة خلال التدقيق على الشهادات، سيسهم في تحقيق التطلعات، حيث سيختصر الكثير على المواطن سواء الراغب في إتمام دراسته العليا أو الراغب في الالتحاق بسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، لافتةً إلى أن دخول العناصر الجديدة إلى سوق العمل بطريقة ميسرة وسهلة بعد استيفائها جميع متطلبات الحصول على الشهادات بمختلف تخصصاتها، سيضفي المزيد من الحيوية على السوق، بما يُمكّن هذه العناصر الطموحة من أخذ دورها في العملية الإنتاجية والتنموية لتحقق بالتالي الأهداف المرجوة التي ترنو إليها مملكة البحرين.
اعتمادية عالمية
بدوره، قال البروفيسور عبد الله الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية إنّ التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية يعتبر خطوة متقدمة تعطي الجامعات مساحة جديدة من الاستقلالية، معرباً عن فخره بالمنظومة التعليمية المتكاملة في مملكة البحرين، ومؤكداً بأن التحديث سيعمل بلاشك على تطوير التعليم العالي، وسيرفع من جودة الخدمات التعليمية المقدمة، بما يجعل من البحرين محطة رئيسية للتعليم الجامعي في المنطقة.
وأضاف الحواج بأن الجامعات في مملكة البحرين حاصلة على الاعتمادية من أعرق المؤسسات التعليمية الدولية، الأمر الذي يميزها ويجعلها محلّ ثقة، لافتاً إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات التعليمية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الالتزام بالمعايير المطلوبة ضمن التحديث الشامل، بما يسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي جميعها ترتكز على بناء تعليم ذو جودة عالية وتعزيز قدرته على إعداد وتخريج أجيال مؤهلة لتوجيه دفة التقدم والنماء بالمملكة بكلّ كفاءة واقتدار.
رؤى رصينة
ومن جهته، أشاد الأستاذ الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية بالتحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، مؤكداً بأن تلك الخطط التطويرية للتعليم العالي شُيدت برؤى رصينة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبيناً بأن التحديث الشامل سيعمل على تسهيل عملية التحقق من الشهادات، وسيسهم في تسريع عملية توظيف المواطنين.
كما أشار المشهداني إلى أن القرار سيرفع كذلك من جودة الخدمات التعليمية المقدمة في المملكة، وسيحقق رضا الخريجين، الأمر الذي يعزّز من سمعة التعليم في المملكة دولياً، ويفتح آفاقاً أرحب للسياحة التعليمية بالمملكة، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكلٍ إيجابي، معرباً عن اعتزازه بالثقة التي مُنحت لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، وذلك من خلال تفويضها للتصديق على الشهادات، بما يسهم في منح الجامعات المحلية الاستقلالية أسوةً بالجامعات العالمية، ليحققوا إلى جانب الجهات الحكومية المعنية وبروح الفريق الواحد أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
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