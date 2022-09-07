اخبار الخليج – كبار المسؤولين بمؤسسات التعليم العالي: نعتزّ بالثقة التي مُنحت للجامعات المحلية بتفويضها بالتدقيق على الشهادات

محمد بن مسعود - الدمام - رحّب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بشأن‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل‭ ‬للتدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬سيُعزّز‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتٍ‭ ‬تعليمية‭ ‬أفضل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬آلية‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفويض‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬وربط‭ ‬أنظمة‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

مرحلةٌ‭ ‬جديدة‭ ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطت‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بشأن‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل‭ ‬للتدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية،‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬في‭ ‬ديناميكية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المستندات‭ ‬والانتقال‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الشكل‭ ‬التقليدي‭ ‬لتواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الحالي‭ ‬بحلته‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتقدمة‭ ‬والتي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتقدّمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعامل‭ ‬المرن‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الجامعية‭ ‬المختلفة‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الموضوعة‭.‬

وقالت‭ ‬المضحكي‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يوفّره‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬ودقة‭ ‬خلال‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات،‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات،‭ ‬حيث‭ ‬سيختصر‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬سواء‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬دراسته‭ ‬العليا‭ ‬أو‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬بقطاعيه‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬العناصر‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بطريقة‭ ‬ميسرة‭ ‬وسهلة‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتها،‭ ‬سيضفي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحيوية‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬بما‭ ‬يُمكّن‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الطموحة‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتنموية‭ ‬لتحقق‭ ‬بالتالي‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬التي‭ ‬ترنو‭ ‬إليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

اعتمادية‭ ‬عالمية‭ ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إنّ‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل‭ ‬للتدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية‭ ‬يعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬تعطي‭ ‬الجامعات‭ ‬مساحة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاستقلالية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬التحديث‭ ‬سيعمل‭ ‬بلاشك‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وسيرفع‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬المقدمة،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬للتعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضاف‭ ‬الحواج‭ ‬بأن‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الدولية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يميزها‭ ‬ويجعلها‭ ‬محلّ‭ ‬ثقة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬ضمن‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتي‭ ‬جميعها‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬تعليم‭ ‬ذو‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬وتخريج‭ ‬أجيال‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتوجيه‭ ‬دفة‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬بالمملكة‭ ‬بكلّ‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭.‬

رؤى‭ ‬رصينة

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بالتحديث‭ ‬الشامل‭ ‬للتدقيق‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬العلمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬شُيدت‭ ‬برؤى‭ ‬رصينة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مبيناً‭ ‬بأن‭ ‬التحديث‭ ‬الشامل‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الشهادات،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬سيرفع‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وسيحقق‭ ‬رضا‭ ‬الخريجين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزّز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دولياً،‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬أرحب‭ ‬للسياحة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشكلٍ‭ ‬إيجابي،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفويضها‭ ‬للتصديق‭ ‬على‭ ‬الشهادات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬الاستقلالية‭ ‬أسوةً‭ ‬بالجامعات‭ ‬العالمية،‭ ‬ليحققوا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬وبروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬