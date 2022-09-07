اخبار دوليه – «لا اتفاق قريبا مع إيران».. رسالة من بايدن إلى لابيد

محمد بن مسعود - الدمام - وسط‭ ‬كافة‭ ‬المؤشرات‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬طفت‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬السطح،‭ ‬يبدو‭ ‬ألا‭ ‬اتفاق‭ ‬نووياً‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬عدة‭ ‬مصادر‭ ‬أوروبية‭ ‬وأميركية‭ ‬مؤخراً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬فقد‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬بأن‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬مؤخراً‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬محادثة‭ ‬بينهما‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬سحب‭ ‬عن‭ ‬الطاولة‭.‬

‮«‬لا‭ ‬توقيع‭ ‬قريبا‮»‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والغرب‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنتظر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

فهذه‭ ‬هي‭ ‬الرسالة‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬محادثاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬بايدن‭ ‬ومسؤولين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭.‬

رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭ (‬أرشيفية‭- ‬رويترز‭)‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يروج‭ ‬لها‭ ‬لابيد‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬المقبلة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بوجه‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬الذي‭ ‬هاجمه‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ألمح‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬توقيع‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬لتل‭ ‬أبيب‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬كما‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬احتمالية‭ ‬لتحول‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬نووي‮»‬‭.‬