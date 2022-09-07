اخبار دوليه – «لا اتفاق قريبا مع إيران».. رسالة من بايدن إلى لابيد

محمد بن مسعود - الدمام - وسط كافة المؤشرات السلبية التي طفت مؤخراً إلى السطح، يبدو ألا اتفاق نووياً مع إيران في القريب العاجل.
هذا ما أكدته عدة مصادر أوروبية وأميركية مؤخراً، إضافة إلى الإسرائيلية. فقد أفادت مصادر مطلعة بأن الرسالة التي تلقاها مؤخراً رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال آخر محادثة بينهما تفيد بأن الاتفاق النووي سحب عن الطاولة.
«لا توقيع قريبا»
كما أشارت إلى أنه لن يتم التوقيع على أي نص بين طهران والغرب في المستقبل المنتظر، بحسب ما نقلت «وسائل إعلام إسرائيلية» اليوم الأربعاء.
فهذه هي الرسالة الواضحة التي تم نقلها على ما يبدو إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال محادثاته الأخيرة مع بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (أرشيفية- رويترز)
ومن المرجح أن يروج لها لابيد في حملته الانتخابية المقبلة، لا سيما بوجه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي هاجمه مرارًا وتكرارًا بشأن قضية المحادثات النووية مع إيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ألمح أمس إلى المساعي التي بذلتها بلاده من أجل وقف توقيع أي اتفاق مع طهران، كما أكد أن لتل أبيب «كامل الحرية في التصرف كما تراه مناسبا لمنع أي احتمالية لتحول إيران إلى تهديد نووي».
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