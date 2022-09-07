الدمام تستضيف قرعة البطولة العربية المؤهلة للسوبر جلوب 2022 لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تستضيف الدمام قرعة البطولة العـربية المؤهلة للسـوبر جلوب 2022م لكرة اليد، واختارت الأمانة العامة للاتحاد العـربي لكرة اليد، مدينة الدمام مكاناً لإقامة مراسم قرعة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس “المؤهلة لبطولة العالم للأندية – سوبر جلوب 2022″، والتي ستقام في تونس خلال الفتـرة من 17-27 سبتمبر الجاري.

وستقام القرعة غداً في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة وزارة الرياضة بالدمام، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر والأمين العام للاتحاد فاخر علي غاشي ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد رضا المناعي وعدد من منسوبي وأعضاء اللجان في الاتحاد العربي لكرة اليد.

ويشارك في البطولة 8 أندية، وهي: الشارقة الإماراتي، الأفريقي التونسي، الترجي التونسي، آمال سكيكدة الجزائري، المولودية الجزائري، السالمية الكويتي، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، وستقسم الفرق إلى مجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 4 أندية، ويتأهل منها إلى نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.