هيئة تقويم التعليم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعقدان سلسلة من حلقات العمل لتعزيز أطر تقويم التعليم والتدريب وآلياته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على مدى ثلاثة أيام بدءًا من أمس، سلسلة من حلقات العمل في إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة في سبيل تحسين نظم بيانات تقويم التعليم والتدريب وأطرها ومؤشراتها وتطوير آليات التقويم وضمان تكاملها وفاعلية الإجراءات والعلاقات بين الجهات ذات الشأن في المملكة، حيث تعقد هذه الحلقات في مدينة الرياض وتستمر ثلاثة أيام.

وتهدف سلسلة حلقات العمل إلى مناقشة النتائج والتوصيات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي بعد مراجعة أنظمة تقويم التعليم والتدريب وإدارة البيانات ذات العلاقة في المملكة، ويتخللها عدد من العروض والمناقشات في المجالات التي تتصل بما يخص السياق السعودي والممارسات الدولية.

ويشارك في حلقات العمل ممثلون لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات، إضافة إلى منسوبي الهيئة والمراكز التابعة لها، فضلًا عن ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وعدد من الخبراء الدوليين المختصين.

يذكر أن الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما تحرص الهيئة على الشراكة مع المنظمات العالمية ذات الخبرة في تقويم التعليم والتدريب ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للإفادة مما لديها من خبرات وتجارب دولية، وتأكيدًا على الحضور الدولي للمملكة بصفتها عضوًا في مجموعة العشرين وإحدى الدول ذات التأثير العالمي.