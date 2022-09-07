رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل رئيس المنظمة المعنية بخلق فرص عمل للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في مكتبة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي لـ “سبارك” المنظمة غير الربحية المعنية بخلق فرص عمل للشباب في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراع يانيك دو بونت .

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكات في المجالات الإستراتيجية، وريادة الأعمال الشبابية، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب الوصول إلى التعليم للمجتمعات الضعيفة في البلدان الأعضاء.