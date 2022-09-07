شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة تقترب من الحسم..خطوات أخيرة تفصل بيانتيش عن الرحيل من برشلونة للشارقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال موقف النجم البوسني، ميراليم بيانيتش، لاعب فريق برشلونة الإسباني حائرا، سواء بالبقاء داخل الفريق الكتالوني أو الرحيل عن النادي في ظل العروض المقدمة له خاصة من جانب الشارقة الإماراتي الذي ابدى اهتمامه مؤخرا باللاعب.

بيانيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة

وكانت قد أكدت تقارير صحفية عالمية مؤخرا بأن نجم فريق برشلونة الإسباني أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق في ظل عدم الحصول على أي فرصة للمشاركة حتى الآن تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

كما أشارت التقارير لوجود أهتمام كبير من جانب الشارقة الإماراتي الذي تواصل مع إدارة برشلونة بشأن اللاعب البوسني وحسم الصفقة في الميركاتو الصيفي الحالي الذي لا يزال مستمرا بالإمارات.

بيانيتش يسافر إلى الإمارات

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بيانيتش سافر إلى الإمارات في الساعات الماضية بإذن من برشلونة من أجل استكمال التفاوض مع الشارقة ولم يتواجد في مران الفريق أمس وحصل على إذن السفر من النادي.

وأكملت الصحيفة بأن اللاعب قام بإبلاغ الإدارة بأنه يرغب في الرحيل خلال الساعات الماضية خاصة بعد أن فقد الأمل في الحصول على أي فرصة جديدة للعب تحت قيادة تشافي على الرغم من تصريحات الأخير بأنه سيقوم بإعطاء اللاعب فرصة الفترة القادمة للمشاركة.

وأضافت بأن إدارة نادي برشلونة لن تحصل على مقابل مادي في هذه الصفقة أو ستحصل فقط على مقابل رمزي ولكن الهدف الأساسي من بيع اللاعب هو التخلص من راتبه المرتفع.

