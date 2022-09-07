شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة وراء رحيل حمدالله عن الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء قوية تؤكد اقتراب عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد السعودي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قرار إيقافه لمدة 4 أشهر.

إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر مع الاتحاد

وجاء إيقاف عبدالرزاق حمدالله، النجم المغربي ومهاجم الاتحاد السعودي، بسبب قرار من لجنة الاحتراف السعودية بعدحكمها في قضية أزمة التسجيلات الصوتية مما أدان اللاعب بالتفاوض مع مسؤولي الاتحاد أثناء تواجده على قوة نادي النصر السعودي.

وأكدت التقارير في الأيام الماضية أن إدارة الاتحاد ترغب في إعارة اللاعب للخارج من أجل المشاركة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى تنتهي فترة الإيقاف والاستفادة منه ماديا بالإضافة أيضا لتجهيزه بدنيا قبل العودة من جديد للمشاركة مع الفريق السعودي.

الاتحاد ينفي رحيل حمدالله

في المقابل، نفت التقارير الصادرة من داخل إدارة نادي الاتحاد مؤخرا كل تلك الأنباء مؤكدة بأنه لا يوجد أي نية داخل الإدارة بالاستغناء عن حمدالله على سبيل الإعارة كما تردد في الساعات الأخيرة.

وكان قد ارتبط اسم حمدالله بالرحيل لصفوف الوداد المغربي بالإضافة إلى تواصل إدارة الفريق المغربي مع إدارة الاتحاد وهو الأمر الذي تم نفيه من جانب إدارة الفريق السعودي مؤكدة بأن اللاعب ينتظم بشكل طبيعي في التدريبات التجهيزية للفريق.

كما أكدت بعض المصادر داخل نادي الاتحاد بأن الاتجاه في الوقت الحالي هو تجديد عقد حمدالله مع الفريق بشكل رسمي من أجل الحفاظ عليه والاستفادة من خدماته فور انتهاء فترة الإيقاف المحددة.

