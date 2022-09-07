شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يوجه تحذير شديد اللهجة إلى ثنائي الاتحاد قبل صدام الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تحذير شديد اللهجة إلى ثنائي الفريق، قبل مواجهة الرائد بدوري روشن السعودي.

وأوضحت تقارير صحفية، أن المدرب البرتغالي سوف يدفع بتشكيلة هجومية أمام الرائد، بالمباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة ضمن الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.



طلب هام من سانتو إلى ظهيري الاتحاد قبل مواجهة الرائد



وتابعت: "سانتو طالب ثنائي الظهيرين الأيمن والأيسر في المران بضرورة المساندة الهجومية، مع أهمية الإسناد من قبل البرازيلي برونو هنريكي، على أن يتم الدفع بكل من رومارينهو وإيجور كورنادو والبرتغالي هيلدر كوستا، بجانب عبد الرحمن العبود، في خط الهجوم".

وأضافت: "سانتو حذر خط الدفاع وثنائي القلب تحديدًا، من مرتدات الرائد لوجود لاعبين متميزين على مستوى المهارة والسرعة".



اتحاد جدة يختتم مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الرائد بدوري المحترفين

ومن المقرر أن يختتم الاتحاد بقيادة سانتو تدريباته اليوم، قبل المباراة المرتقبة غدٍ، حيث يُركز المدرب في التدريبات على الجوانب الهجومية، وكيفية اختراق دفاع الخصم بعدة طرق، من بينها التمريرات البينية والعرضيات والحلول الفردية.

كما يعتمد المدير الفني، على التصويب على المرمى من الكرات المتحركة والثابتة والضربات الرأسية، وسوف يتم الإعلان عن القائمة اليوم عقب نهاية المران الأخير.