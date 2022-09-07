شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتفق مع نجمه للتجديد بعد رحيل النفيعي من رئاسة النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، نجحت في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

أهلي جدة يحصل على موافقة الأسمري للتجديد

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة الأهلي المؤقتة، توصلت لاتفاق مع علي الأسمري لاعب وسط الفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وقالت التقارير، إن عقد الأسمري الجديد، سوف يكون لمدة ثلاث سنوات، حيث سيتقاضى مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ريال في الموسم الواحد".

وتابعت: "تيسير الجاسم نجم الفريق السابق ونائب رئيس النادي الحالي، كان له دور كبير في إقناع الأسمري بتجديد عقده، بعد عدة اجتماعات بين الطرفين بالساعات الأخيرة".

وأضافت: "الأسمري لم يمانع تجديد عقده مع الراقي، ومنح الأولوية لهم في الاستمرار وتجديد عقده، رغم تلقيه عروض من الاتحاد والشباب بالميركاتو الصيفي المنتهي".



إدارة وليد معاذ تُحافظ على الأسمري بعد الخلافات مع النفيعي

وكانت إدارة ماجد النفيعي اختلفت مع الأسمري في وقت سابق حول مقدم عقده، ما دفعه لترك معسكر الفريق قبل مباراة القيصومة في الجولة الأولى من دوري يلو، قبل أن تعلن إدارة وليد معاذ، عن فتح ملف التجديد للاعب.

وترغب الإدارة المحافظة على الركائز الأساسية في الفريق، وعدم التفريط بأي لاعب، حتى يتمكن الأهلي من العودة إلى مكانه الطبيعي في دوري المحترفين.

ويملك الأهلي 4 نقاط في دوري يلو، حيث افتتح مشواره دوري الدرجة الثانية بالتعادل ضد القيصومة بهدف لكل فريق، ثم الهزيمة ضد الأخدود بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على الخلود بهدف دون رد، بالجولة الثالثة.