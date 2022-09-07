شكرا لقرائتكم خبر عن نجم هولندا السابق: لست محايدا وأتمنى فوز الزمالك على الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر جمهور الهلال السعودي والزمالك المصري بفارغ الصبر، المباراة المنتظرة بين الفريقين التي ستجمعهما على ملعب لوسيل بكأس لوسيل التي ستقام بين بطل الدوري المصري والدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة على أن يتم إذاعة المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس بالإضافة أيضا لقنوات الكأس.

خوليت: أتمنى فوز الزمالك

وعلق النجم الهولندي السابق، رود خوليت، محلل قوات بي إن سبورتس القطرية على الفريق الذي سيتمنى فوزه في تلك المباراة التي ستجمع بين الزمالك المصري والهلال السعودي.

وقال خوليت في تصريحاته داخل ستوديو بي إن سبورتس:"أنا لست محايدا في تلك المباراة، أتمنى فوز الزمالك وسأشجع الزمالك بالطبع".

وأشار خوليت للصداقة التي تجمع بينه وبين نجم الزمالك ومدرب القلعة البيضاء الأسبق، أحمد حسام ميدو مؤكدا أنه يتمنى أن يفوز الزمالك في تلك المباراة.

يذكر أن خوليت قد عقد جلسة في وقت سابق مع رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور أثناء زيارته لمقر نادي الزمالك من قبل.

وعلى صعيد آخر، فقد أعلن فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق لمباراة الجمعة وجاءت كالآتي:



قائمة الزمالك لمباراة الهلال



حراسة المرمى: محمد عواد، محمد نديم، السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد طارق، حسام عبد المجيد، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حمزة المثلوثي.

وخط الوسط: إمام عاشور، زكريا الوردي، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أحمد مصطفى "زيزو"، سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

وفي خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الجزيري، يوسف أسامة نبيه.