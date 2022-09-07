شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة كأس لوسيل المنتظرة..ماذا قدم دياز أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة وتحديدا يوم الجمعة المقبل، نحو ملعب لوسيل حيث مباراة كأس لوسيل بين الزمالك المصري بطل الدوري المصري والهلال السعودي بطل كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي.

وكان قد نجح الزمالك المصري في الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز المحلية للعام الثاني على التوالي متفوقا على غريمه التقليدي النادي الأهلي المصري، فيما تمكن الهلال من مواصلة هيمنته على البطولة السعودية للعام الثالث على التوالي.





ماذا قدم دياز أمام الزمالك

ويقود الهلال فنيا المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الذي لن تكن مباراة الزمالك القادمة هي الأولى له أمام القلعة البيضاء المصرية، حيث سبق لدياز وخاض تجربة تدريبية من قبل داخل مصر وواجه وقتها الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وقاد دياز المدير الفني الحالي لنادي الهلال، نادي بيراميدز المصري في وقت سابق وواجه وقتها الزمالك في موسم 2018-2019 وتحديدا بالجولة 26 من المسابقة، وفاز وقتها بيراميدز بهدف نظيف سجله مدافع بيراميدز وقتها علي جبر.

فيريرا يسعى لخطف لقب جديد مع الزمالك

في المقابل، يسعى جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية مع القلعة البيضاء بعد أن تولى قيادة الفريق في منتصف الموسم الحالي وتمكن من قيادة الفريق لتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الزمالك يعيش الآن فترة من الراحة فيما يخص المسابقة المحلية المصرية وذلك بعد انتهاء الموسم مؤخرا منذ أسبوع.