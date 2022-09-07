وكيل جامعة “المؤسس” للشؤون التعليمية يرعى الملتقى الترحيبي والإرشادي للطلاب من ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام -

رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني الملتقى الترحيبي والارشادي للطلاب من ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجاري والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة العمادة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك يوم الثلاثاء 10 صفر 1444 بصالة الأنشطة الطلابية بالعمادة.

وبدأ الملتقى بآيات من الذكر الحكيم وكلمة لوكيل العمادة للأشخاص من ذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان اوضح فيها أن الوكالة تسعى إلى تقديم خدمات نوعية وباستخدام تقنيات متعددة سواء على مستوى الوصول للمباني والكليات ومرافق الجامعة وتنقل بينها بكل يسر وسهولة الوصول كما تقدم برامج وخدمات تعليمية وتأهيلية في شتى المجالات، وتحقق للجامعة بفضل من الله العديد من المنجزات وقفزات قفزات نوعية، خلال الأعوام الماضية وتكللت هذه الجهود بتحقيق جائزة الزيرو بروجكت العالمية.

وشمل الملتقى كلمة لاحد الخريجين وكلمة لاحد الطلاب وكلمة لأولياء الامور واستعرض الاستاذ عبدالله المطيري البرامج خلال الفصل الدراسي وتحدث الدكتور احمد محرم الحوكمة الإلكترونية لنظام التعليم، وتحدث الدكتور محمد حسين لغة الانجليزية سهلة للجميع بعد ذلك كرم المتفوقين من ذوي الإعاقة.

ورحب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني خلال كلمته بالطلاب من ذوي الإعاقة بمناسبة بداية العام الدراسي، وأوضح أن الجامعة تسعى إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من أخذ مكانهم المناسب في المجتمع، وتوفير بيئة تراعي الفروق الفردية لجميع الأفراد، وتوفير الدعم اللازم لاكتساب المهارات الدراسية اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، والإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي.

وبين عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد أن العمادة ممثلة في وكالة العمادة للاشخاص من ذوي الإعاقة تهدف إلى حصول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة على بيئة تعليمية متكافئة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الفرص التعليمية والاجتماعية والثقافية التي تقدم في الجامعة وسهولة وصولهم للخدمات وأماكن السكن، وقد تم خلال الفترة الماضية تدشين العديد من المشاريع الخاصة بالطلاب من ذوي الإعاقة ومنها مشروع “أرني الطريق” ومشروع “الدايزي فورمات” ومشروع معرض “الحياة على عجلات” وهي أحدى برامج رؤية المملكة 2030 بالجامعة.

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