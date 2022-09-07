جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر البري أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة. وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة والزيارة من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة لخدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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