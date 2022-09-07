ما هي عقوبة الحكم الذي ارتكب خطأ تحكيمي فادح؟.. خبير تحكيمي يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف جاسم محمود، الخبير التحكيمي، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتاخذها عند وقوع حكم المباراة عند ارتكاب خطأ فادح أثناء إدارته لأحدى المباريات.
ما هي عقوبة الحكم الذي ارتكب خطأ تحكيمي فادح؟
وأضاف جاسم خلال لقائه ببرنامج “كورة روتانا” المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن يجب توقيع عقوبة داخل الغرف المغلقة وعدم إعلانها عبر منصات الوسائل الإعلامية المختلفة، لذا يفضل أن تكون سرية حتى لا يتأثر مستوى الحكم مستقبلًا.
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