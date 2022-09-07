وزير المالية: ارتفاع نسبة التملك للأسر في السعودية من 47% في 2016م لتتجاوز 60%

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم (الأربعاء)، خلال كلمته في مؤتمر يوروموني السعودية 2022 المنعقد حضورياً لأول مرة منذ 2019، أن المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية 2030 ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية، إذ حققت نجاحات في تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتأمين متطلبات تمويل الدَين المحلي للمملكة ودعم تنمية السوق الثانوية.

وأكد الجدعان أنه على الرغم مما واجهه العالم من تحديات في السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي قد خرج أقوى من أي وقت مضى. كما أشار الوزير إلى نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف أن معدل نسبة تملك الأسر في المملكة ارتفعت من 47% في العام 2016م إلى أكثر 60% وذلك من خلال تطوير آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد على نمو الناتج المحلي بنسبة 11.8%، في ظل توقعات من صندوق النقد الدولي، بأن يكون النمو الإجمالي في المملكة بنهاية هذا العام 7.6% لتصبح المملكة بذلك هي الدولة الوحيدة التي يرقي صندوق النقد الدولي توقعاتها مرتين خلال عام واحد. كما ذكر الجدعان أن برنامج الاستدامة المالية ساهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات، إضافة إلى تقديم العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق.