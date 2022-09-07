خلال استطلاع عام .. ٧٦% من المواطنين سمعوا بمبادرة السعوديه الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول التشجير في المملكة شارك في الاستطلاع 2098 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 77%ونسبة الإناث 23%

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: 76% من المشاركين سمعوا بمبادرة “السعودية الخضراء” وحول رأي المواطنين حول أسباب تدهور الغطاء النباتي في المنطقة التي يسكون بها ، يرى 33% بأن السبب سلوكيات بشرية، فيما يرى 59% أن السبب تغير المناخ، و3% يرون أن النمو الكبير في اعداد الماشية هو السبب، بينما يرى 5% أن السبب أنشطة التعدين.

وحول أكثر فائدة يراها المواطنين للتشجير قال 22% من المواطنين أن لها فوائد اجتماعية مثل تعزيز جودة الحياة، والصحة العامة، والترفيه، ويرى 69% أن لها فوائد بيئية مثل تلطيف الطقس والحد من الغبار، وتحسين جودة التربة، ويرى 9% أن فوائد التشجير اقتصادية، مثل تنشيط السياحة البيئية، وتوفير فرص وظيفية في المجتمعات المحلية وتوفير منتجات غذائية وطبية.

وحول تقييم المواطنين لمشاركة الأهالي في جهود تشجير المدينة أو القرية التي يقيمون فيها، قال 21% إنهم يرونها عالية، و32% متوسطة، فيما يرى 47% أن المشاركة منخفضة.