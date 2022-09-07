كارل تانينباوم: المملكة استفادت من الظروف الاقتصادية التي حلت بالعالم بسبب كورونا

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قال كارل تانينياول،كبير الاقتصاديين في “نورثرن ترست”، أن هناك ركود حاد في الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، بعد التعافي القصير من جائحة كورونا، وان الظروف الاقتصادية في الناحية القطاع الطبي كان لها دور كبير بسبب تفشي جائحة كورونا.

المملكة استفادت من الظروف الاقتصادية التي حلت بالعالم بسبب كورونا

وأضاف كارل تانينباوم، خلال حديثه “يورموني السعودية”، أن هناك تأثير من الجرب الروسية الأوكرانية، ومدى تأثيرها على اقتصاد العالم، مضفيفًا أن المملكة استفادت من الظروف الاقتصادية التي حلت بالعالم.

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Source almnatiq

