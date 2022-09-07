لجملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام (داكو)

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تعلن شركة مطارات الدمام – داكو (التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الدمام.

وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام (داكو)

وكشفت شركة مطارات الدمام، أن هناك وظائف شاغرة يجب على الراغبين للتقديم الإطلاع عليها من أجل معرفة الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة.

المسمى الوظيفي:

محلل تطوير شركات الطيران.

المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس في الأعمال أو الإدارة أو التسويق أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

