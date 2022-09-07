“الجدعان”: الاقتصاد السعودي خرج من التحديات أقوى من أي وقت مضى.. ومستمرون في الإصلاحات

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قال وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم (الأربعاء)، خلال كلمته أمام مؤتمر يورو موني 2022 المنعقد بالمملكة حضورياً لأول مرة منذ 2019، إنه رغم ما واجهه العالم من تحديات في السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي قد خرج أقوى من أي وقت مضى.

وأكد الجدعان على نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8%، في ظل توقعات من صندوق النقد الدولي، بأن يكون النمو الإجمالي في المملكة بنهاية هذا العام 7.6%، لتصبح المملكة بذلك هي الدولة الوحيدة التي يرقي صندوق النقد الدولي توقعاتها مرتين خلال عام واحد.

وأشار إلى الانجازات التي حققتها المملكة في مجالات السوق المالية، بالربط مع “يورو كلير”، مزود خدمات ما بعد التداول في السوق المالية، وإطلاق اتفاقية إعادة الشراء، واستراتيجية التقنية المالية لتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية.

وتابع أن استراتيجية التقنية المالية تسعى لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025.

وصرح بأن الاستثمار الجريء في المملكة حقق في النصف الاول من هذا العام، نمواً بلغ 244% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، متجاوزًا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة بالمملكة في عام 2021.

فيما أشاد الوزير الجدعان بارتفاع معدل التملك السكني للأسر في المملكة من 47% في عام 2016، إلى أكثر من 60%.

وشدد على أن المملكة مستمرة في الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنفيذ برامج رؤية 2030.

كلمة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر يوروموني #السعودية 2022#العربية pic.twitter.com/6iR5Hh0bSw



— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA)

كلمة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في مؤتمر يوروموني #السعودية 2022#العربية pic.twitter.com/6iR5Hh0bSw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2022

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Source akhbaar24

