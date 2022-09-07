لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق ، وفق الشروط و التفاصيل الوظيفية. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

وكشف قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف، أن هناك العديد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر للراغبين عند التقديم لتلك وظائف شاغرة، مع مراعاة كافة التفاصيل وفق الشروط. المسمى الوظيفي : رئيس قسم –دراسات مخالفات الأوقاف الوصف الوظيفي الاشراف على عملية استلام جميع إحالات المخالفات والاستدعاءات من جهات التبليغ داخل الهيئة أو خارجها وتوزيعها على المختصين بالقسم والإشراف على تسجيلها والتدقيق فيها ودراستها. الاشراف على تحليل المخالفات والاستدعاءات والتحقق من توافق الإجراءات المقترحة من المختصين (الحفظ-التوصية بإيقاع العقوبة )وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة. الإشراف على الدراسات النظامية في شأن إحالة الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهات المختصة. الإشراف على عملية إحالة حالات الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهة المختصة الإشراف على بناء قاعدة معلومات للاستدعاءات والمخالفات المكتشفة والقرارات المتخذة في شأنها. ا لقيام بأعمال أمانة سر لجنة النظر في المخالف. المؤهلات والخبرة الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه. طريقة التقديم للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل : رابط التقديم (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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