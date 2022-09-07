ديوان المظالم يتيح لوحة المؤشرات القضائية على البوابة الرقمية

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أتاح ديوان المظالم لعموم زوّار بوابته الرقمية الاطلاع على المؤشرات القضائية، التي تُعد لوحة تفاعلية تشتمل على بيانات وإحصائيات قضائية لجميع محاكم ديوان المظالم ومراحل التقاضي به وخدماته.

وتعكس المؤشرات القضائية الواقع العملي لمحاكم ديوان المظالم، وإنتاجها في تطبيق الأنظمة والخدمات القضائية؛ مما يسهم في تحقيق الشفافية في تقييم الأداء واتخاذ القرارات، إضافة إلى توضح المؤشرات القضائية ببوابة ديوان المظالم الرقمية أعداد الدعاوى المقيدة والمنجزة والجلسات القضائية الرقمية والأحكام.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بهدف إطلاع العموم على احصائيات ديوان المظالم بشكل محدّث، بما يعزز الشفافية ويوفر المعلومة الدقيقة.

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Source almnatiq

