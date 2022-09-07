شملت مبادرات وأكلات صحية .. “الصحة” تتعاون مع “VOV” لتعزيز رفاهية وصحة ممارسي الألعاب الإلكترونية

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن شراكة تستهدف تعزيز رفاهية وصحة مجتمع ممارسي الألعاب الإلكترونية في المملكة.

وأضافت أن الشراكة مع شركة VOV المختصة بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، التي تُعد جزءًا من مجموعة savvy Games Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وذكرت الوزارة أن التعاون مع الشركة سيركز على الصحة النفسية والبدنية والتغذية وعلاج النظر، بجانب فتح جميع صالات VOV بالكامل للجميع، وتقديم خيارات للوجبات والأكلات الخفيفة الصحية.

كما سيتم في إطار هذه الشراكة توفير موارد وخدمات لتعزيز الأداء في مسابقات ألعاب الفيديو مع توجيه اللاعبين لصفحات ومنصات الصحة التوعوية للتعرّف على فوائد ومخاطر الألعاب الإلكترونية على المدى البعيد، بجانب إطلاق عدة مبادرات.

يذكر أن المبادرات ستركز على صحة ورفاهية اللاعبين، مثل تقديم أنشطة ألعاب فيديو تتطلب الحركة، وتمكين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، والتركيز على مساعدة اللاعبين الذين يعانون من الحرمان من النوم والأرق والاكتئاب والقلق.



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Source akhbaar24

