تهنئة خاطئة.. دولة أوروبية تراسل امرأة باعتبارها رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة

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وقع حساب رسمي على “تويتر”، يعود لرئيسة وزراء الحكومة السويدية، ماغدالينا أندرسون، في خطأ فادح، بتهنئة سيدة اعتقد مديرو الحساب أنها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس.

ويحمل الحساب الخاطئ اسم (Liz Trusell)، وهو الاسم الذي لا يتطابق مع تهجئة اسم رئيسة وزراء بريطانيا (liz truss)، كما أن الأخيرة تملك حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء على “تويتر”، على عكس الحساب الأول.

وتفاعلت صاحبة الحساب الخاطئ مع تغريدة الحساب السويدي الحكومي، بقولها إنها تتطلع إلى زيارة قريبة.

يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، تعد المرأة الثالثة التي تتولى رئاسة الحكومة البريطانية.

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Source akhbaar24

