الأعلى منذ 11 عاماً.. “الإحصاء”: اقتصاد المملكة ينمو بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني 2022

︎

.



قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن اقتصاد المملكة حقق النمو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2011، بتحقيقه نمواً بمقدار 12.2% خلال الربع الثاني من العام 2022م.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للتقديرات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، وبنسبة 2.2% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام.

وأرجعت هذا النمو بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%على أساس سنوي، و4.4 %على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%على أساس سنوي، و4.5% على أساس ربعي.

وأبانت أن الأنشطة الحكومية سجلت نموًا بنسبة 2.4%على أساس سنوي، كما حققت نموًا بمقدار 0.4% على أساس ربعي.

وأشارت الهيئة إلى أن الصادرات حققت ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2% على أساس سنوي، و5.2% على أساس ربعي، فيما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 18.3%على أساس سنوي، وشهدت انخفاضًا بمقدار 4.4% على أساس ربعي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

