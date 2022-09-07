الأعلى منذ 11 عاماً.. “الإحصاء”: اقتصاد المملكة ينمو بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني 2022

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قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن اقتصاد المملكة حقق النمو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2011، بتحقيقه نمواً بمقدار 12.2% خلال الربع الثاني من العام 2022م.
وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للتقديرات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م، وبنسبة 2.2% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام.
وأرجعت هذا النمو بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%على أساس سنوي، و4.4 %على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%على أساس سنوي، و4.5% على أساس ربعي.
وأبانت أن الأنشطة الحكومية سجلت نموًا بنسبة 2.4%على أساس سنوي، كما حققت نموًا بمقدار 0.4% على أساس ربعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الصادرات حققت ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2% على أساس سنوي، و5.2% على أساس ربعي، فيما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 18.3%على أساس سنوي، وشهدت انخفاضًا بمقدار 4.4% على أساس ربعي.
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Source akhbaar24
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