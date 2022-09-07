إسرائيل تقصف مطار حلب.. وخروجه عن الخدمة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬هجوما‭ ‬جوياً‭ ‬إسرائيليا‭ ‬استهدف‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬غرب‭ ‬اللاذقية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬بمهبط‭ ‬المطار‭ ‬وخروجه‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭.‬

فيما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬العربية‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬استخدمت‭ ‬طائرة‭ ‬F 35‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مطار‭ ‬حلب،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬رفعت‭ ‬حالة‭ ‬التأهب‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭.‬

وأرجعت‭ ‬المصادر‭ ‬تنفيذ‭ ‬إسرائيل‭ ‬لغارات‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬لتجدد‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الشحن‭ ‬الإيرانية‭ ‬لحلب‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬السورية‭ ‬تحويل‭ ‬كافة‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المقررة‭ ‬والمبرمجة‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭.‬

4‭ ‬صواريخ

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬تستهدف‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭.‬

ففي‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬الفائت،‭ ‬استهدفت‭ ‬4‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حرم‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬ومستودعات‭ ‬في‭ ‬محيطه،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬النيران‭ ‬وانفجارات‭ ‬يرجح‭ ‬أنها‭ ‬لشحنة‭ ‬صواريخ‭ ‬إيرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

وبعدها،‭ ‬استهدفت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬عناصر‭ ‬لميليشيا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬3‭ ‬آخرين‭.‬

فيما‭ ‬أوضح‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬صاروخ‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬هدفه‭.‬

‮«‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفاً‮»‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬الفائت،‭ ‬أسفرت‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفاً‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لميليشيات‭ ‬إيرانية،‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مدينتي‭ ‬حماة‭ ‬وطرطوس‭ (‬وسط‭ ‬وغرب‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬شنت‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬مئات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬جارتها‭ ‬الشمالية،‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافاً‭ ‬إيرانية‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تكرر‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصديها‭ ‬لما‭ ‬تصفها‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬