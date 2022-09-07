محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري اليوم الثلاثاء أن هجوما جوياً إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية وأدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.
فيما أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل استخدمت طائرة F 35 في قصف مطار حلب، مضيفة أن إسرائيل رفعت حالة التأهب على الحدود مع سوريا.
وأرجعت المصادر تنفيذ إسرائيل لغارات على المطار للمرة الثانية في أقل من أسبوع، لتجدد رحلات طيران الشحن الإيرانية لحلب.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل كافة الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب إلى مطار دمشق.
4 صواريخ
يشار إلى أن هذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تستهدف تل أبيب مطار حلب.
ففي 31 أغسطس الفائت، استهدفت 4 صواريخ إسرائيلية حرم مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية، بحسب المرصد.
وبعدها، استهدفت تل أبيب مواقع عسكرية يتواجد فيها عناصر لميليشيا حزب الله اللبناني في ريف دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
فيما أوضح المرصد أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تمكنت من إسقاط صاروخ واحد قبل وصوله إلى هدفه.
«بين الأكثر عنفاً»
يذكر أنه في 25 أغسطس الفائت، أسفرت سلسلة ضربات إسرائيلية هي «بين الأكثر عنفاً» على مواقع لميليشيات إيرانية، عن سقوط ضحايا في محيط مدينتي حماة وطرطوس (وسط وغرب)، وفق المرصد.
ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنت تل أبيب مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية، طالت مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، غير أنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف مطار حلب.. وخروجه عن الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.