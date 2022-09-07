مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في كابل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل يوم الاثنين الماضي. ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية إلى احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة.

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