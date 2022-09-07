“المرور” ينصح .. قبل عبور الطريق عليك بهذه الأمور

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المرور أنه وقبل عبور الطريق؛ توجد هناك عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها من أجل عبور آمن لك ولمرافقيك. وقال المرور: يجب اختيار مكان للعبور حيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات، وعليك أن تتأكد من خلو الطريق من المركبات. وأضاف: يجب العبور من المسارات المخصصة للمشاعة، والانتباه إلى أن المركبات في المسار الأبعد قد توقفت. وأردف: ينبغي التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال، ويجب عدم ترك الأطفال يعبرون الطريق وحدهم. أخبار قد تهمك

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