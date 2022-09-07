تأهيل ميدان الملك عبدالعزيز ودوار الجبهان برفحاء بمساحة 30 ألف متر وممر شارع زبيدة بطول 2,300 متر

︎

.

المناطق_ الحدود الشمالية

تُكثف أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء ‏استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع المتنوعة في بعض الأحياء، وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة بعد تفقده أمس سير العمل فيها أن المشاريع تشمل تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأعمال تأهيل ميدان الملك عبدالعزيز في مدخل رفحاء الغربي على طريق الشمال الدولي على مساحة تقدر بـ 12,700 متر مربع، وأعمال الدوّار الذي يربط طريق فرع جامعة الحدود الشمالية مع هجرة الجبهان بمساحة كلية 17,689 مترا مربعا،و ممر مشاة بمحاذاة طريق زبيدة بطول 2,300 متر ،وتنفيذ الأعمال في طريق الأمير سعود بن جلوي، وداور حي الورود الأول، بالإضافة لأعمال ربط طريق الستين بطريق لينه، وطريق الخدمة المحاذي لمول الورود.

وشدد الدكتور محمد الوردة بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع, وإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد له وعلى أفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة به، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله –.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

