“الوطنية للإسكان” تسلم أكثر من 530 وحدة سكنية لعملاء مشروع لؤلؤة الديار في ينبع (صور)

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع شركة الديار العربية، تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مشروع لؤلؤة الديار بمحافظة ينبع، مبينة أنه جرى تسليم أكثر من 530 وحدة سكنية.

وأوضحت الشركة أنه جرى تخصيص العديد من المرافق الخدمية للجهات الحكومية والمساجد والمدارس والحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق التجارية، التي بدورها تحقق الرفاهية للسكان.

ويمتد المشروع بمساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع متميزاً بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة ينبع في منطقة بحرية هادئة، حيث يضم أكثر من ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” بتصاميم متنوعة تجمع بين الأصالة والعصرية.

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Source akhbaar24

