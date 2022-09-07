كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 85,540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما دفع الحصيلة الكلية إلى أن تبلغ 23,791,961، وفقا لما أفادت به الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد أيضا 56 حالة وفاة بكورونا، ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 27,249.



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Source akhbaar24

