“إيجار” توضح مدى إمكانية إلغاء عقد الشقة مع وجود مبالغ على عداد الكهرباء

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن إلغاء عقد الإيجار بموافقة الطرفين، حتى مع وجود مبلغ على عداد الكهرباء.
وأشارت الشبكة إلى أنه لا يحق للمؤجر التعديل على مبلغ الإيجار خلال فترة سريان العقد، وفي حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، على أن يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.
وجاء تأكيد الشبكة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية إلغاء عقد الشقة مع وجود مبالغ مستحقة على عداد الكهرباء.
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Source akhbaar24
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