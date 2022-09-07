حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.





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