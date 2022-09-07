تونس ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رحبت تونس بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أمس عن تعاونها الوثيق مع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى أمن واستقرار ليبيا.

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